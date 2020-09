Acco verhuist kantoor naar De Smidse in Sluisstraat Bart Mertens

22 september 2020

12u00 1 Leuven De Leuvense uitgeverij Acco verhuist haar kantoor van de Blijde Inkomststraat naar De Smidse in de Sluisstraat. De boekhandel verandert niet van adres en blijft in de Maria Theresiastraat. Voor De Smidse is de komst van Acco welgekomen nadat de versmarkt langzaam maar zeker leeg liep de voorbije jaren.

Acco gaat verhuizen, maar blijft wel trouw aan Leuven. Niet verwonderlijk, want de studentencoöperatieve groeide in de jaren ’50 in de schaduw van de KU Leuven om de drempel tot de universiteit te verlagen. Het kantoor van de uitgeverij laat de Blijde Inkomststraat nu achter zich en verhuist naar De Smidse in de Sluisstraat. De studenten moeten zich echter geen zorgen maken, want de boekhandel van Acco blijft gewoon in de Maria Theresiastraat.

Bijgestuurd concept

Voor De Smidse is de verhuizing van Acco welgekomen. Eind april 2017 toverde ontwikkelaar ViRiX het gebouw - waar Stella Artois ooit de hoefijzers voor de paardenkarren smeedde - om tot een overdekte markthal. Onder andere slagerij De Kapblok, coffee corner ROM en zelfs een yoga center namen er hun intrek. Dat yoga center (Saja Yoga, nvdr) is er nog altijd, maar De Kapblok en ROM zijn ondertussen al verdwenen in De Smidse, die door ViRiX aanvankelijk weer omschreven als de Leuvense versie van La Boqueria in Barcelona. Meer zelfs, van de versmarkt blijft ondertussen zo goed als niets over, al is restaurant Rossi nog altijd aanwezig in het historische gebouw. In september 2019 werd Ristorante Rossi een volwaardig restaurant in De Smidse. Ook kapperszaak Caffee Coiffee is nog gevestigd in De Smidse. Toch werd het concept van de overdekte voedingsmarkt in september 2019 bijgestuurd wegens geen groot succes.

ViRiX besloot de beschikbare ruimte op de gelijkvloerse verdieping niet alleen voor voeding aan te bieden, maar ook als kantoorruimte. Met de komst van Acco heeft de ontwikkelaar alvast een vaste waarde in de recente Leuvense universitaire geschiedenis binnengehaald om de vrije ruimte op te vullen.