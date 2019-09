Abdij van Park in de kijker tijdens Open Monumentendag ADPW

08 september 2019

Zestien Leuvense sites hebben op Open Monumentendag hun deuren geopend. Onder hen de Abdij van Park. Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van ‘duurzaamheid en klimaat’. Voor David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid (Groen), is dit een goed voorbeeld van hoe ook erfgoed bijdraagt aan de ambitie om klimaatneutraal te worden: “Bij de renovatie van de abdijgebouwen drijven we de energieprestaties op met behoud van het authentieke karakter. Bovendien verwarmen en koelen we de abdij met water uit de site. De stadslandbouw op de abdijdomeinen draagt dan weer bij aan de korte voedselketen. Daarnaast is het ook een heerlijke groene oase dichtbij de stad, waardevolle natuur die we nodig hebben om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, klinkt het bij Dessers.

Laureaat Onroerenderfgoedprijs 2019

De Norbertuspoort, één van deze duurzaam gerenoveerde en herbestemde locaties in de Abdij van Park is genomineerd voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2019. In deze voormalige graanopslagplaats bevindt zich vandaag de Library of Voices, een project van de Alamire Foundation, dat de muziek uit de Lage Landen van de middeleeuwen tot 1800 bestudeert. Het gebouw werd omgetoverd tot hedendaags onderzoekscentrum met respect voor de historische context en de erfgoedwaarde. Authenticiteit en duurzaamheid in materialen stonden voorop, zowel bij het creëren van extra ruimte als bij de energetische opwaardering.