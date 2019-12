Abdij Keizersberg brengt speciaalbier Konnektus op de markt ten voordele van restauratiewerken EDLL

19 december 2019

17u37 8 Leuven De monniken van abdij Keizersberg in Leuven hebben donderdag hun eerste ambachtelijk bier voorgesteld. Het speciaalbier kreeg de naam Konnektus en wordt tijdelijk op de markt gebracht. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de broodnodige renovatiewerken.

Keizersberg: een begrip in Leuven en ver daarbuiten. In 2010 kreeg de Leuvense abdij zelfs het statuut van beschermd monument. De Abdij Keizersberg ligt aan de overkant van de Vaartkom ten opzichte van het hoofdkwartier van AB InBev. De buren daartussen vormen een menselijke ketting die de twee belangrijke Leuvense instituten met elkaar verbinden. Daarom heeft de Leuvense bierbrouwer AB InBev abdij Keizersberg gekozen als locatie voor haar buurtevenement.

Brouwerswijk

Zo’n 200 buurtgenoten werden door de brouwer uitgenodigd voor een winterbarbecue in de tuin van de abdij. Het is voor de buren van AB InBev en de abdij een feestelijke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. “AB InBev heeft een brouwtraditie die teruggaat tot 1366. Gedurende al die tijd zijn we rond de Leuvense vaart verankerd gebleven. Vroeger was de Vaartkom een echte brouwerswijk. Maar vandaag ontwikkelt ze zich steeds meer als een residentiële buurt. Daarom willen we met al die nieuwe buren goede contacten onderhouden en naar hen luisteren mochten er bezorgdheden zijn”, zegt Kristof Geutjens, manager public affairs AB InBev.

Met dit buurtevenement wil AB InBev niet enkel met de buren het glas heffen, maar ook extra aandacht schenken aan de renovatienoden van de Keizerberg abdij. De abdij Keizersberg is een punt van herkenning in Leuven en vervult een unieke sociale rol. Maar helaas heeft de abdij geleden onder de tand des tijds. De gebouwen zijn dringend aan restauratie- en renovatiewerken toe en daar is steun voor nodig. De renovatie van de noordelijke vleugel is zo goed als rond, maar voor de westvleugel is nog minstens vijf miljoen euro nodig.

Noodkreet

Daarom heeft de abdij met brouwerij Van Steenberge tijdelijk een eigen ambachtelijk bier op de markt gebracht. Het buurtevenement met AB InBev was een ideaal moment voor de vier monniken om het speciaalbier Konnektus te lanceren. Pater Dirk Hanssens, prior-administrator van Keizersberg, benadrukt dat de kunst erin bestaat om van die nood een deugd te maken. Al blijft het toch een noodkreet zodat de abdij kan blijven bestaan. “Het achterliggende spirituele verhaal van verbondenheid bij dit brouwsel is minstens even waardevol als de pijnlijke ervaring dat er extra middelen nodig zijn om de bezieling van de abdijsite in de toekomst mogelijk te maken”, aldus Pater Dirk. “We zijn allemaal verbonden, vandaar de naam Konnektus. Als ons nieuwe bier met die gedachte in het achterhoofd wordt gedronken, dan heeft het zijn doel niet gemist”, voegt de Pater er nog aan toe.

Drie smaken

Konnektus werd in drie smaken in het leven geroepen: Humanity (blond), Harmony (bruin) en Unity (fruitig blond). De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de renovatiewerken. In totaal zullen er 120.000 geschenkboxen, bestaande uit zes flesjes Konnektus en twee degustatieglazen, beschikbaar zijn voor 25 euro. Wie zijn steentje wil bijdragen aan de renovatiekosten, kan het ambachtelijk bier Konnektus kopen via www.konnektus.be