ABB kritisch voor Leuvense meerjarenplanning: “De geraamde schulden evolueren van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025” Maar schepen Devlies (CD&V) ziet het anders… Bart Mertens

14 februari 2020

20u00 0 Leuven Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft opmerkingen over de Leuvense meerjarenplanning. Zo stelt ABB dat de gemeenteraadsleden weinig informatie krijgen over hoe de meerderheid de prioritaire doelstellingen zal realiseren. Ook worden er vragen gesteld over de toename van de schuld van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025 worden er vragen gesteld.

Problemen voor het Leuvense schepencollege want de afdeling Lokale Financiën van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft de stad Leuven een brief gestuurd over de meerjarenplanning 2020-2025. Daarin staat te lezen dat ABB zich zorgen maakt over de inhoud. “De strategische nota bevat enkel de titels van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Er is geen enkele bijkomende omschrijving van het prioritaire beleid opgenomen…Hierdoor krijgen de raadsleden heel weinig informatie over hoe het prioritaire beleid concreet gerealiseerd zal worden”, laat ABB weten. De stad Leuven krijgt nu de raad om dit verder uit te werken.

In het meerjarenplan nemen de schulden van de stad exponentieel toe Het Agentschap Binnenlands Bestuur

Ook over de financiële kant van de meerjarenplanning heeft ABB een opmerking. “In het meerjarenplan nemen de schulden van de stad exponentieel toe. Voor de stad en het OCMW evolueren de geraamde schulden van 114 naar 434 miljoen euro tegen 2025. Het meerjarenplan voldoet wel aan de normen van het financieel evenwicht maar toch dreigt een dergelijke stijging de financiële toestand van de stad en het OCMW steeds meer onder druk te zetten. … Het is dan ook van belang dat het stadsbestuur zich hiervan voldoende bewust is bij de uitvoering en de opvolging van het meerjarenplan.” Verder heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur ook opmerkingen van technische aard maar men dringt er bij de stad Leuven vooral op aan om rekening te houden met de opmerkingen om de kwaliteit van de beleidsrapporten te waarborgen.

Ook het feit dat de begroting veel te vaag is met enkel titels maar geen doelstellingen komt op kritiek van de gouverneur te staan Lorin Parys, fractieleider N-VA Leuven

Oppositiepartij N-VA stelt in een eerste reactie dat de opmerkingen van ABB een blamage zijn voor het nieuwe schepencollege. “We krijgen gelijk van de gouverneur die zich, net als wij op de gemeenteraad, zorgen maakt over de schuld die van 114 naar 434 miljoen stijgt. Er zijn ook grote vragen over hoe de autofinancieringsmarge is berekend. En ook het feit dat de begroting veel te vaag is met enkel titels maar geen doelstellingen komt op kritiek van de gouverneur te staan. Bovendien weet de gouverneur nog niet dat het stadsbestuur zelf zegt dat de 8 miljoen euro inkomsten uit boetes onzeker zijn en dat ze de 5 miljoen euro uit de onroerende voorheffing zogezegd niet willen innen. Dit is een blamage voor sp.a, Groen en CD&V die de belasting verhogen en de schuld doen stijgen. De Leuvenaars verdienen beter voor hun geld”, aldus fractieleider Lorin Parys.

Ik nodig Vlaanderen trouwens uit om zelf eens een meerjarenplanning op te stellen Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V)

De stad Leuven zelf beschouwt de brief niet als problematisch. “Men heeft altijd opmerkingen. We zullen bekijken waar we meer verduidelijking moeten geven”, zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). “De financiële toestand van de stad Leuven is heel gezond. Dat hebben we de voorbije jaren meer dan eens bewezen. Het is en blijft een meerjarenplanning en de werkelijke financiële toestand ken je pas op het moment zelf maar we maken ons daar absoluut geen zorgen over. Ik nodig Vlaanderen trouwens uit om zelf eens een meerjarenplanning op te stellen.”