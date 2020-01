AB InBev zit op ecologische koers: alle Belgische brouwerijen brouwen binnenkort met 100% hernieuwbare elektriciteit van zonne-energie Bart Mertens

09 januari 2020

AB InBev profileert zich steeds meer als een ecologisch bedrijf en zet vandaag een nieuwe stap in dat verhaal. De brouwerij sluit vandaag een overeenkomst met energieproducent BayWa r.e. om 100% hernieuwbare elektriciteit aan te kopen voor haar West-Europese en dus ook vijf Belgische brouwerijen. "Duurzaamheid maakt niet alleen deel uit van onze business, het is onze business", zegt Supply Director Andy Finck.

Met de overeenkomst van vandaag zet AB InBev de volgende stap om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren tegen 2025, waaronder wereldwijd 100% aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De tien jaar durende Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) zal voorzien worden van stroom van twee zonne-energieparken in Spanje met een gecombineerd vermogen van bijna 200 megawatt waarvan aan AB InBev meer dan 130 megawatt zal geleverd worden. Dit maakt het de grootste Pan-Europese zakelijke overeenkomst voor zonne-energie in de geschiedenis. Er wordt ook gekeken naar lokale opwekking van hernieuwbare elektriciteit in de brouwerijen zelf en daar heeft AB InBev er welgeteld vijf van in ons land: Leuven, Jupille, Hoegaarden, Sint Pieters Leeuw en Buggenhout.

Spanje

“BayWa r.e. zal twee nieuwe zonne-energievestigingen in Spanje financieren en ontwikkelen -waarvan één de Budweiser Solar Farm zal heten- die 250 gigawattuur duurzame elektriciteit per jaar zal leveren aan de veertien West-Europese brouwerijen van AB InBev. Dat is het equivalent om bijna 670.000 Europese woningen of 100.000 voetbalwedstrijden van stroom te voorzien”, klinkt het bij AB InBev.

Als brouwer zijn we afhankelijk van natuurlijke ingrediënten zoals water, hop, graan en gist om onze bieren te maken Andy Finck, Supply Director AB InBev

De nieuwe zonnecapaciteit zal tegen 1 maart 2022 door BayWa r.e. worden toegevoegd en aangesloten. Met deze nieuwe investering neemt AB InBev naar eigen zeggen haar verantwoordelijkheid op en stimuleert het bedrijf zelf de creatie van nieuwe zonne-energie. Andy Finck, Supply Director AB InBev, verantwoordelijk voor alle Belgische brouwerijen: “Als brouwer zijn we afhankelijk van natuurlijke ingrediënten zoals water, hop, graan en gist om onze bieren te maken. Duurzaamheid maakt niet alleen deel uit van onze business, het is ook onze business. Van het recycleren van CO2 die vrijkomt tijdens het brouwproces tot het verwijderen van plastic uit onze verpakkingen…we streven er voortdurend naar om onze impact op het milieu te verminderen. We zijn dan ook trots op deze historische overeenkomst en vragen onze consumenten, klanten, collega’s, zakenpartners en collega-bedrijven om samen met ons over te schakelen op hernieuwbare energie. De betrokken landen in deze deal zijn Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Canarische Eilanden, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Voor het Verenigd Koninkrijk en Rusland werden eerder al overeenkomsten voor 100% brouwen met hernieuwbare elektriciteit gesloten.”