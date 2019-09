AB InBev zet 7 weken lang in op niet-alcoholisch aanbod: “Studenten laten nadenken over verantwoord drankgebruik” Bart Mertens

30 september 2019

15u30 1 Leuven In alle Leuvense cafés, supermarkten en nachtwinkels die AB InBev-producten aanbieden, gaat de brouwer zeven weken lang Jupiler 0.0% promoten in de studentenomgeving. “We zien het als onze verantwoordelijkheid om de Leuvense studenten bewust te leren omgaan met alcohol”, zegt Philippe Vandeuren, AB InBev City Pilot-directeur.

Overmatig gebruik van alcohol bij studenten staat hoog op de agenda in Leuven. Eerder bleek al dat een oproep van de KU Leuven, UCLL en de stad Leuven om alcohol niet te promoten of met kortingen aan te bieden grotendeels in dovemansoren is gevallen. Brouwerij AB InBev komt nu zelf met een initiatief met een opvallende boodschap: ‘0.0% alcohol, 3000% Leuven’. “Het is de allereerste keer dat we een gerichte campagne inzetten op één enkele stad” zegt Philippe Vandeuren, AB InBev City Pilot-directeur. “Leuven is een soort testlab waar we met nieuwe maatregelen het schadelijk alcoholverbruik naar beneden willen halen. Aan het experiment is ook een nulmeting gekoppeld en een evaluatie midden december.”

Reclamespot

Meer dan 50 AB InBev-collega’s hebben zich opgegeven om de actie en de boodschap zelf uit te dragen in de straten van Leuven. Zij vatten onder meer post aan het station in Leuven of aan supermarkten en in cafés. “Of een bier nu veel, weinig of geen alcohol bevat… het wordt met evenveel passie en expertise gebrouwen. Medewerkers voelen zich aangesproken om deze actie mee mogelijk te maken”, zegt Pascaline Van de Perre, CSR verantwoordelijke bij AB InBev. Ook de vertegenwoordigers van de brouwerij zullen de boodschap uitdragen. Verder komt er ook een reclamespot die vanaf 21 oktober te zien zal zijn in de Leuvense cinema.

Uiteraard is student zijn een zeer vrije periode maar daar komen verantwoordelijkheden bij. AB InBev wil studenten doen nadenken over slim drankverbruik Philippe Vandeuren van AB InBev

Eén van de meest zichtbare acties is de plaatsing van spiegels in de stad. De spiegels tonen het vertekend beeld dat een dronken student mogelijk heeft van zichzelf. “Te veel alcohol veroorzaakt een troebele gewaarwording en de spiegels zijn een ludieke manier om dat te illustreren. Uiteraard is student zijn een zeer vrije periode in het leven maar daar komen ook verantwoordelijkheden bij. AB InBev wil studenten doen nadenken over slim en verantwoord drankverbruik”, benadrukt Philippe Vandeuren.

2025

De campagne kadert uiteindelijk in de wereldwijde doelstelling van AB InBev om het schadelijk drankverbruik te doen dalen. “Als brouwer kunnen wij wegen op het aanbod en dat doen we met deze zeven weken durende actie”, besluit Vandeuren.

De brouwer heeft als doelstelling om wereldwijd tegen 2025 ruim 1 miljard euro in te zetten op reclamecampagnes die de sociale norm rond alcohol beïnvloeden en schadelijk alcoholverbruik helpen verminderen. AB InBev zet ook in op duidelijkere boodschappen op etiketten en wil dat tegen 2025 zo’n 20% van haar bierassortiment bestaat uit niet-alcoholische of laag-alcoholische bieren.