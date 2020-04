AB InBev voert koortsmeting uit bij alle werknemers en bezoekers: “Wie meer dan 37 graden heeft, moet rechtsomkeer maken” EDLL

08 april 2020

16u11 4 Leuven AB InBev heeft aan de drie toegangspoorten van de brouwerij in Leuven een witte tent geplaatst. De bedoeling? Personeelsleden en bezoekers zoals pakketbezorgers moeten eerst hun temperatuur laten meten en mogen nadien pas aan het werk. Meer dan 37 graden betekent huiswaarts keren.

De drie toegangspoorten van AB InBev in Leuven zijn tegenwoordig voorzien van witte tenten. En die staan er niet zomaar. Werknemers, maar ook externe bezoekers zoals pakketbezorgers of chauffeurs moeten eerst in de tent hun lichaamstemperatuur laten meten. “Dat doen we met twee thermometers. Een aan het voorhoofd en een in het oor”, zegt woordvoerster Karolien Cloots. Wie meer dan 37 graden heeft, moet rechtsomkeer maken. Geen koorts? Dan mag je doorlopen naar het werkterrein. “De koortsmeting is intussen verplicht in al onze brouwerijen in België”, bevestigt InBev.

Handhygiëne

Eerder liet de biergigant al weten dat de meest gebruikte deuren permanent openstaan en dat er een verhoogde handhygiëneregels gelden op het werkterrein. “Deze extra maatregel is genomen in samenspraak met de werknemers”, vertelt Karolien. Volgens de brouwerij geeft het een gevoel van veiligheid. Hoeveel personen door deze koortsmeting al naar huis zijn gestuurd, is niet duidelijk. “Omwille van dataprivacy houden we hiervan geen statistieken bij”, stelt Cloots. Momenteel ligt er in de Leuvense brouwerij enkel de productielijn van het vatenbier voor de horeca stil.