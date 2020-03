AB InBev schenkt alcoholvrij bier en 12.000 flesjes handgel aan Belgische zorgsector Esther De Leebeeck

26 maart 2020

13u40 22 Leuven De Leuvense bierbrouwer AB InBev heeft een steunpakket aangekondigd voor de zorgverstrekkers in ons land. Daarin wordt restalcohol uit alcoholvrij bier gebruikt voor de productie van desinfecterende handgels en ontsmettingsmiddelen. Goed voor 5.000 flesjes handgel voor de Belgische ziekenhuizen en 7.000 flesjes handgel voor vzw Familiehulp. Daarnaast schenkt de biergigant ook alcoholvrij bier aan 308 ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land.

AB InBev produceert momenteel 50.000 liter gebruiksklaar ontsmettingsmiddel, waarbij het de restalcohol uit alcoholvrije bieren zoals Jupiler 0.0% hergebruikt. De eerste reeks ontsmettingsmiddel, geproduceerd in samenwerking met KWST GmbH en Jodima, wordt geleverd aan crisiscoördinatieteams en overheden in heel Europa. Die gaan het vervolgens verdelen naar de ziekenhuizen die het de komende dagen het meest nodig hebben, waaronder ook ziekenhuizen in België. Meer dan 18.000 liter zal in België verdeeld worden.

7.000 flesjes handgel voor vzw Familiehulp

In samenwerking met Bio-Essentials uit Turnhout produceert de Leuvense bierbrouwer 26.000 flesjes (250 ml) handgel. Van die 26.000 flesjes schenkt de biergigant er 12.000 aan de Belgische zorgsector. Zo'n 7.000 stuks gaan integraal naar vzw Familiehulp, de grootste dienst voor gezinszorg in Vlaanderen. “Hun medewerkers staan elke dag opnieuw met zorgbehoevenden in contact. De persoonlijke bescherming en die van de zorgbehoevenden is bijzonder belangrijk”, aldus InBev.

Vzw Familiehulp waardeert de gift van InBev. “De handgels zijn een zeer nuttige aanvulling op de zeer strikte handhygiëne die onze medewerkers al toepassen. Zeker in klantsituaties waar water, vloeibare handzeep en keukenrol niet of onvoldoende voorhanden zijn. Deze solidariteit met de gezinszorg doet ons enorm deugd”, reageert Ann Demeulemeester van vzw Familiehulp.

5.000 flesjes handgel voor Belgische ziekenhuizen

Naast vzw Familiehulp, schenkt AB InBev ook 5.000 flesjes handgel aan de Belgische ziekenhuizen. Het resterende deel van de handgels wordt gebruikt voor de eigen medewerkers in de brouwerijen, om ze optimaal te blijven beschermen. “In deze ongeziene tijden willen we onze aandacht volop richten op het ondersteunen van de zorgverstrekkers, zodat zij in de beste omstandigheden kunnen werken. We willen ervoor zorgen dat de mensen om ons heen gezond kunnen blijven. We bedanken de zorgverstrekkers die onvermoeibaar vechten tegen Covid-19 voor hun fantastische werk”, zegt Fabio Sala, hoofd AB InBev België.

Alcoholvrij bier voor Belgische zorgverstrekkers

De Leuvense bierbrouwer gaat daarnaast ook alcoholvrij bier, Jupiler 0.0% en Leffe 0.0%, schenken aan 308 ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land. “Vanuit de zorgsector kwamen er geluiden dat het permanent dragen van een mondmasker bij het zorgpersoneel een droge mond veroorzaakt en dat daarom afwisseling in het aanbod van dranken meer dan welkom is”, zegt Philippe Seminck, logistiek directeur AB InBev België. “Daarom hebben we de ziekenhuizen en woonzorgcentra in België gecontacteerd met de vraag of zij graag gratis alcoholvrij bier van ons wensen te ontvangen, om hen een duwtje in de rug te geven in deze zware periode. De respons hierop was zeer positief. Deze week leveren we ruim 9.500 flesjes en blikjes Jupiler 0.0% en 3.350 flesjes en blikjes Leffe 0,0% aan bijna 400 ziekenhuizen en woonzorgcentra in ons land”, aldus de logistiek directeur.