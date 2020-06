AB InBev lanceert twee nieuwe alcoholvrije bieren: Stella Artois 0,0% en Leffe Bruin 0,0% Bart Mertens

15 juni 2020

11u30 0 Leuven Bierbrouwer AB InBev brengt twee nieuwe alcoholvrije bieren op de markt: Stella Artois 0,0% en Leffe Bruin 0,0%. “Met Stella Artois 0,0% ontwikkelen we een alcoholvrije variant voor ons wereldberoemde Belgische pilsbier voor iedereen die op zoek is naar een alcoholvrije dorstlesser met minder calorieën”, zegt marketing manager Josse Peremans.

In het verleden lanceerde AB InBev al alcoholvrije bieren met Hoegaarden 0.0% als allereerste alcoholvrije witbier in 2011. Daarna volgden Jupiler 0.0% in 2016 en Leffe Blond 0,0% in 2019. Vandaag breidt ’s werelds grootste brouwer zijn niet-alcoholische assortiment nog verder uit met Stella Artois 0,0% en Leffe Bruin 0.0%. De brouwer laat meteen ook weten dat het de ambitie is om tegen eind 2025 minstens 20% van zijn wereldwijde biervolume uit niet- of laag-alcoholische bieren te laten bestaan. Uit onderzoek blijkt immers dat steeds meer consumenten op zoek gaan naar niet- of laag-alcoholische alternatieven. Zo steeg het marktaandeel van alcoholvrij bier in 2019 tot 5% in ons land en die evolutie zette zich door tijdens de voorbije lockdown. “En dat terwijl de klassieke bierverkoop in de supermarkten tijdens de lockdown in het algemeen niet significant steeg. De verkoop van niet-alcoholisch bier steeg dan weer met ruim 13% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, klinkt het bij AB InBev.

COVID-19

Opvallend gegeven: Stella Artois 0,0% bevat opvallend minder calorieën. “Stella Artois 0,0% bevat slechts 46 kcal per 25cl en dat is minder dan de helft van een normaal pilsbier”, zegt Josse Peremans, marketing manager voor Stella Artois in België. Volgens de brouwers bij AB InBev blijft de smaak van de alcoholvrije bieren ook authentiek en dat is te danken aan de zogenaamde ‘de-alcoholosatietechniek’. “De bieren doorlopen het hele brouwproces en de alcohol wordt er pas na het fermentatieproces uit verwijderd.De restalcohol ziet AB InBev niet als een afvalproduct maar als een grondstof voor duurzame toepassingen. Zo werd eind vorig jaar een samenwerking aangegaan met Ecover in de vorm van een ‘Too Good To Waste’-afwasmiddel dat voor minstens een kwart bestaat uit de restalcohol van AB InBev. Eerder zette AB InBev ook een project op met ALCOGROUP, een Belgische van biobrandstoffen. AB InBev levert op wekelijkse basis restalcohol aan ALCOGROUP en zij zetten die om in biobrandstof voor voertuigen. Ook tijdens de COVID-19-pandemie zette AB InBev de restalcohol uit alcoholvrije bieren als co-product in voor het goede doel. We schonken 12.000 flesjes handgel en 18.000 liter ontsmettingsmiddel aan de zorgsector. Daarnaast heeft AB InBev België de apotheken uit Vlaams-Brabant voorzien van ethanol zodat zij er op hun beurt handgel en ontsmettingsmiddel voor zorgverstrekkers mee konden maken. Ook voor de eigen medewerkers voorzien we overigens desinfecterende handgel op basis van restalcohol.”