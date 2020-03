AB InBev lanceert digitaal platform www.cafecourage.be: bestel een virtuele pint en steun uw stamcafé Bart Mertens

22 maart 2020

12u28 25 Leuven AB InBev lanceert de website www.cafecourage.be. Op dat nieuwe digitaal platform kunnen mensen hun pintjes op voorhand bestellen en betalen of een gift doen die integraal wordt doorgestuurd naar hun favoriete café of restaurant. “Bovendien zal AB InBev tot 3,6 miljoen pinten aan de cafés schenken”, zegt Josse Peremans, marketingmanager van Jupiler & Stella Artois.

AB InBev verleende eerder uitstel van betaling aan de uitbaters van cafés en lanceert nu een actie om de horeca bijkomend te ondersteunen in deze moeilijke periode. Meer concreet lanceert de Leuvense bierbrouwer de website www.cafecourage.be. Met dat initiatief wil AB InBev de trouwe caféganger de kans geven om zijn of haar favoriete horecazaak mee te ondersteunen. “We hebben onze cafés per e-mail gecontacteerd om hen te vragen of ze willen meedoen. Op minder dan twee dagen tijd hebben al bijna duizend cafés zich ingeschreven”, vertelt Josse Peremans, marketingmanager van Jupiler & Stella Artois.

2,5 euro

Hoe werkt het? Voor elke Stella Artois, Jupiler, Diekirch, Ginette Lager en Jupiler 0,0% ter waarde van 2,5 euro die de caféganger virtueel bestelt, stort AB InBev de betaling van de consument integraal door naar de cafés. “Op die manier helpen we de kasstromen van de horecazaken te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Daarenboven doneren we voor elke bestelling die een consument plaatst dezelfde consumptie aan gratis goederen aan dat café tot we het aantal van 3,6 miljoen pinten bereiken.”

De ondersteuning en het voortbestaan van onze klanten staat centraal Pieter Anciaux, Sales & Operationeel Directeur Horeca bij AB InBev België

AB InBev laat ook nog weten dat er één miljoen euro wordt geïnvesteerd om de cafés goed voor te bereiden op de heropening binnen afzienbare tijd.

Overbruggen

“Als ’s werelds grootste bierbrouwer heeft AB InBev een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze horecapartners”, klinkt het. “De ondersteuning en het voortbestaan van onze klanten staat centraal. Naast de reeds aangekondigde maatregelen ter waarde van één miljoen euro zijn we ervan overtuigd dat we door het openen van dit nieuwe platform onze klanten de mogelijkheid bieden om de komende weken financieel te overbruggen. Een sterke herstart is belangrijk na een periode van gedwongen sluiting. We hopen dat de consument dit nieuwe initiatief volop ondersteunt”, besluit Pieter Anciaux, Sales & Operationeel Directeur Horeca bij AB InBev België.

