AB InBev lanceert ‘Café Courage’ nu ook voor voetbalclubs: bestel virtueel een pintje in je favoriete voetbalkantine EDLL

04 april 2020

10u35 0 Leuven De Leuvense bierbrouwer AB InBev wil voetbalclubs een hart onder de riem steken. Hun concept ‘Café Courage’, waarbij je virtueel een pintje kan bestellen, rollen ze nu ook uit voor voetbalkantines. Voetbalfans kunnen dus op voorhand een pintje bestellen in hun favoriete kantine om later te consumeren.

Ruim een week geleden lanceerde AB InBev het digitaal platform ‘Café Courage’ om de cafés te ondersteunen. Via www.cafecourage.be kan elke caféganger virtueel een pintje bestellen van 2,5 euro. AB InBev stort de betaling van de consument integraal door naar de cafés via een externe partij. Zo helpt de brouwer de kasstromen van de cafés te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Intussen doen er al meer dan 2.000 cafés mee en werden er al meer dan 62.000 virtuele pintjes besteld.

Voetbalkantines

Aangezien de Belgische voetbalcompetities stopgezet zijn en gezellig samenzijn in de kantine er even niet inzit, opent Café Courage nu ook haar deuren voor de voetbalkantines. AB InBev wil hen, met de steun van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en zijn regionale federaties, een duwtje in de rug geven. Voetbalfans kunnen dus nu al virtueel in hun favoriete kantine een pintje bestellen en het consumeren wanneer de voetbalcompetities opnieuw herstarten. “Voetbalclubs vormen een belangrijke verbindende factor voor onze lokale gemeenschappen. We hopen dan ook dat mensen nu massaal hun favoriete voetbalclub en kantine zullen ondersteunen”, zegt Josse Peremans, marketing manager van Stella Artois, Jupiler en Diekirch.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond en zijn regionale federaties zullen alle voetbalclubs contacteren om deel te nemen aan Café Courage. “De kantines zijn voor onze voetbalclubs een belangrijke bron van inkomsten. In deze nooit geziene en moeilijke tijden voor de Belgische voetbalclubs is Café Courage een mooi initiatief om hen een hart onder de riem te steken. We zetten dan ook graag onze schouders onder dit initiatief van onze partner AB InBev, samen met de regionale federaties Voetbal Vlaanderen en ACFF”, zegt Manu Leroy, marketing en communicatiedirecteur KBVB.