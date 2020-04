AB InBev lanceert boodschap met 1.000 bierbakken voor ‘De ronde tegen Corona’ EDLL

04 april 2020

20u29 0 Leuven AB InBev is klaar voor ‘De Ronde tegen Corona’. Morgen vliegt de helikopter van VTM en HLN boven Vlaanderen op zoek naar de warmste beelden. Met meer dan 1.000 bierbakken maakte de Leuvense bierbrouwer de boodschap ‘Samen tegen corona, we are Stella’.

Vergeet morgen om 14u57 niet zwaaiend naar buiten te kijken, want dan vliegt de helikopter van HLN en VTM boven Leuven. Heel wat mensen zijn vandaag al gestart met warme boodschappen over te brengen vanuit hun kot, tuin, stoep tot zelfs op het dak. AB InBev ging dan weer aan de slag met zo’n 1.000 bierbakken. Daarmee maakten enkele brouwers een hartverwarmende boodschap aan de brouwerij in Leuven. ‘Samen tegen corona, we are Stella’, staat er te lezen. Kijk morgen vanaf 13u30 zeker naar VTM of volg de livestream op HLN.be en ontdek nog meer warme boodschappen uit de rest van Vlaanderen.

Iedereen kan nog steeds meewerken aan deze bijzondere live opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan een foto of video door via hln.be/ronde.