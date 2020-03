AB InBev geeft horeca-uitbaters uitstel voor huurbetaling van april EDLL

20 maart 2020

16u48 0 Leuven Onder meer de brouwerijen Haacht, Palm, Omer en Rodenbach schelden horeca-uitbaters een maand huur kwijt door de corona-crisis. Bij de Leuvense biergigant AB InBev werd beslist om de huur van de maand april uit te stellen.

Een deel van de huur van bijna duizend cafés die huren van Brouwerij Haacht wordt deels kwijtgescholden in maart. Dat verkondigde Dieter Van Muylder van Brouwerij Haacht twee dagen geleden in ons nieuws. Bij de Leuvense bierbrouwer AB InBev liggen de kaarten iets anders.

Horeca-uitbaters kunnen de huur van april later terugbetalen. “Het uitstel van de huur is voorzien voor elke horeca-ondernemer met een huurpand. We zullen met de eigenaars van de huurpanden, AB InBev is namelijk niet altijd de eigenaar van de panden, nog bespreken of verdere maatregelen mogelijk zijn. Stel dat de overheidsmaatregelen langer duren, zal dat dus ook gelden voor de huur van de maand mei”, zegt perswoordvoerster Karolien Cloots.

1 miljoen euro

“Om hen zo goed mogelijk te begeleiden bij een vlotte heropstart investeert AB InBev de komende weken minstens 1 miljoen euro. We zullen verschillende acties organiseren in de horecasector zoals het gratis schoonmaken van de tapleidingen en het vervangen van oude voorraden door vers bier”, aldus de Leuvense biergigant.