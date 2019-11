AB InBev gaat vanaf april bier aan steden leveren met de allereerste Belgische e-truck EDLL

28 november 2019

14u57 0 Leuven AB InBev heeft vandaag in Leuven de allereerste elektrische truck in België voorgesteld. Vanaf april volgend jaar wordt deze zero-emission vrachtwagen ingezet om bier te leveren aan cafés in de binnensteden. De Leuvense brouwer werkt hiervoor samen met vrachtwagenproducent MAN. De eerste e-truck in ons land rijdt op groene energie en stoot geen C02 uit.

Het is zover: in het AB InBev depot aan de Kolonel Begaultlaan in Leuven is zopas de allereerste elektrische vrachtwagen in België voorgesteld. De e-truck zal vanaf april volgend jaar in ons land rondrijden om bier te leveren aan cafés in steden. De elektrische vrachtwagen vervangt een bestaande diesel vrachtwagen en zorgt zo voor een C02-vermindering in de ganse AB InBev vloot van 117 vrachtwagens voor stadsbelevering. De Leuvense bierbrouwer werkt hiervoor samen met vrachtwagenproducent MAN.

Voor langere afstanden stapte AB InBev al in toenemende mate over op bierboten en biertreinen. “Maar voor korte stadsdistributie zijn vrachtwagens nog steeds een belangrijk onderdeel. We werken al enige tijd aan de vergroening van ons wagenpark. Zo hebben we al 7 CNG (compressed natural gas) trucks voor stadsdistributie in België en dat aantal zal tegen het einde van volgend jaar stijgen tot 27. Deze trucks verlagen de CO2-uitstoot met 20%”, zegt Els Martens, fleet manager voor AB InBev in België. Maar de Leuvense bierbrouwer gaat nog een stap verder. “Als eerste bedrijf in België investeren we nu in een volledig elektrische truck, die nul gram C02 uitstoot. Tegen april volgend jaar zal die eerste elektrische vrachtwagen effectief op de Belgische wegen rijden”, aldus Martens.

Eerste in België en bij de eerste 10 in Europa

De elektrische vrachtwagen wordt in serie geproduceerd in Oostenrijk. “De aankoop betreft effectief de eerste e-truck voor België, omdat het hier gaat om de eerste 26-tonner in het distributiesegment voor stadsleveringen, dus niet voor langeafstandstransport. We zijn de eerste producent die 50 elektrische voertuigen op de markt gaan brengen”, zegt Patrick Opdebeeck, Head of International Key Account bij MAN. Het gaat dus om een productie van in het totaal 50 elektrische vrachtwagens, voor 10 Europese landen, waarbij AB InBev in een eerste batch van 10 voertuigen beleverd wordt.

“Het voertuig dat vandaag in Leuven staat is een prototype, dat sinds september 2018 in Oostenrijk wordt getest. Er zijn 9 voertuigen die momenteel rijden in de buurt van Wenen. Meer dan twaalf maanden later kunnen we zeggen dat de voertuigen rijden op een normale manier en dat ze doen wat ze moeten doen. Die ervaring gaat nu voortvloeien in de voertuigen die we aan Europa gaan uitleveren en het eerste voertuig is aan AB InBev”, aldus Patrick.

Leuven

Of de e-truck ook effectief zal leveren aan de cafés op de Oude Markt en in Leuven zal rijden, ligt nog niet vast. “De e-truck zal rijden op routes die het meest optimaal zijn om onze grote bieren op de meest verse manier aan onze klanten te leveren", zegt Els Martens. “De uiteindelijke planning zal gemaakt worden in functie van de noden en eventuele aankoop van extra e-trucks”, aldus Martens. Als er in de toekomst meerdere e-trucks worden aangekocht, bestaat de kans wel dat die ook in Leuven zullen rondrijden. Om die e-vloot waar te maken, rekent de bierbrouwer erop dat overheden mee op de kar springen. “De e-truck kost ongeveer vijf keer zoveel als een gewone dieseltruck. De technologie is veelbelovend, maar de overheid zou zowel producenten als klanten zoals wij kunnen aanmoedigen om stappen te zetten, bijvoorbeeld door goede herlaadinfrastructuur voor wagens én vrachtwagens”, zegt Francesco Furlanis, category buyer AB InBev.

165 km batterij

De MAN e-truck heeft 12 batterijen van 18,6 kWh die geplaatst worden onder de cabine en langs de zijkanten van het frame. Na 8 jaar hebben ze minstens nog 70% capaciteit. Met 165 km batterij kan de vrachtwagen vier dagen leveren. Een gemiddelde stadsrit van depot richting stad en cafés is zo’n 20 km. Dat komt neer op gemiddeld 40 km per dag, aangezien een vrachtwagen twee keer uitrijdt. Tegen 2025 wil de vrachtwagenproducent MAN maar liefst 2000 elektrische voertuigen op de baan hebben in Europa.