AB InBev en Google bundelen krachten om digitale vaardigheden van horeca-uitbaters aan te scherpen EDLL

28 april 2020

15u25 3 Leuven AB InBev en Google slaan de handen in elkaar om samen café- en restaurantuitbaters wegwijs te maken in hun digitale mogelijkheden. Via Google Digitaal Atelier leren horeca-uitbaters aan de hand van drie gratis online sessies hoe ze hun zaak via digitale media extra kunnen promoten richting de klanten.

In tijden van corona is digitaal ‘mee zijn’ uitermate belangrijk om als ondernemer te blijven groeien. En dit geldt ook voor uitbaters van cafés en restaurants. Eind maart lanceerde de Leuvense bierbrouwer het digitaal platform ‘Café Courage’, waar mensen virtueel pintjes kunnen bestellen en betalen om ze na de crisis te consumeren in hun favoriete café. “Omdat AB InBev de horeca wil helpen om het maximale uit de actie te halen en omdat we ook op lange termijn hun digitale vaardigheden willen uitbreiden, hebben we een actie met Google Digitaal Atelier opgezet”, stelt de biergigant.

Drie gratis opleidingen

Pieter Anciaux, Sales & Operationeel Directeur Horeca AB InBev België licht toe: “We merken dat een initiatief zoals Café Courage vooral goed werkt bij cafés en restaurants die hun sociale media goed inzetten. Dat doet ons beseffen dat het vandaag – in volle digitalisering – noodzakelijk is dat uitbaters van cafés en restaurants over voldoende digitale skills beschikken om hun klanten te bereiken. De digitalisering biedt tal van nieuwe marketing-opportuniteiten, waar ook de horeca haar voordeel mee kan doen. Met deze actie maken we onze uitbaters klaar voor de toekomst.” Via Google Digitaal Atelier kunnen café- en restaurantuitbaters drie gratis opleidingen volgen over de mogelijkheden van sociale media en het bouwen van een website. De sessies worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

“Veel horecabedrijven zijn zwaar getroffen door de Covid-19-crisis. Om deze groep van ondernemers een boost te geven en te helpen zetten we ons samen in voor coaching in digitale vaardigheden. Want digitaal zit hoe dan ook mee aan de toog in de 21ste eeuw”, voegt Thierry Geerts, Country Manager Google België er nog aan toe.

De eerste sessie start donderdag 30 april. Iedere horeca-uitbater van AB InBev zal worden uitgenodigd om deel te nemen.