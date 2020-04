AB InBev doneert 200 gebruikte laptops aan Digital For Youth EDLL

03 april 2020

15u16 0 Leuven De Leuvense bierbrouwer AB InBev doneert 200 gebruikte laptops aan Digital For Youth. De laptops zullen gebruikt worden om kwetsbare kinderen de kans te geven om thuis hun schoolwerk te maken.

Vorige week maakte minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend dat hij samen met Digital For Youth en de Koning Boudewijnstichting op zoek ging naar 10.000 laptops voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. Daarom schenkt AB InBev vandaag 200 laptops aan Digital For Youth.

“Na de oproep van minister Weyts zijn we direct aan de slag gegaan met de zoektocht naar gebruikte laptops op ons kantoor. Helaas zijn er nog steeds gezinnen die thuis geen computer hebben om hun kinderen voor school te laten werken. Daarom willen wij als bedrijf ons steentje bijdragen om in deze moeilijke periode voor zoveel mogelijk kinderen degelijk thuisonderwijs te garanderen”, zegt Carl Huybrechts, IT medewerker bij AB InBev.