AB InBev, Delhaize en La Lorraine Bakery Group lanceren brood op basis van blonde en bruine Leffe Esther De Leebeeck

08 mei 2020

15u27 0 Leuven AB InBev, Delhaize en La Lorraine Bakery Group slaan de handen in elkaar voor een nieuw solidariteitsproject. Samen ontwikkelden ze een exclusief brood, gemaakt van Leffe Blond en Leffe Bruin. Per vijf verkochte broden wordt er één gedoneerd aan de voedselbanken.

In deze tijden van corona is solidariteit belangrijker dan ooit. Daarom hebben drie Belgische bedrijven, de Leuvense bierbrouwer AB InBev, Delhaize en La Lorraine Bakery Group, besloten om samen te werken aan een project vol betekenis... en bier!

Bier vervangt water als ingrediënt

De donaties van voedsel en drank zijn in deze tijden eerder beperkt door minder onverkochte goederen in de winkels. Daarom wilden de drie bedrijven een oplossing vinden om organisaties als Voedselbanken toch te ondersteunen. Ze bieden de Belgen twee broden ‘à la Leffe’ aan. Het bier vervangt het water in de ingrediëntenlijst. Deze twee broden, genaamd Leffe Blond brood en Leffe Bruin meergranenbrood, worden op traditionele wijze met Belgische ingrediënten in één van de ateliers van La Lorraine gebakken. Per vijf verkochte borden, schenken ze één familiebrood aan de Voedselbanken.

Emma Pieters, Senior Brand Manager AB InBev BeLux: “Door de tijdelijke sluiting van de cafés en restaurants hebben we nagedacht over een creatieve oplossing voor onze ongebruikte Leffe-vaten, die normaal bestemd waren voor de horeca. Vanuit onze sterke abdijtraditie ondersteunt Leffe graag goede doelen waarbij we iets kunnen terug doen voor de maatschappij.”

Brood met een boodschap

La Lorraine Bakery Group ging meteen aan de slag om met het bier brood te bakken. “Het werd een traditioneel en lokaal brood bij uitstek. Gemaakt met Belgisch meel en een emblematisch Belgisch bier, verkocht in de Belgische supermarkten van Delhaize. Maar het is ook een brood met een boodschap. We willen de mensen helpen die het moeilijk hebben in deze crisis en voor wie hun dagelijks brood veel betekent”, zegt Guido Vanherpe, CEO van La Lorraine Bakery Group.

De bedrijven hebben vandaag samen een eerste lading broden geschonken aan de Voedselbanken. De Belgische Federatie van Voedselbanken reageert alvast enthousiast. “Ik wil hen oprecht bedanken voor deze mooie actie. Aangezien brood een belangrijk basisproduct is voor iedereen, kan het initiatief alleen maar toegejuicht worden. Dit mooie gebaar van solidariteit is hartverwarmend en motiveert nog meer om ons te blijven inzetten voor de strijd tegen de honger in ons land, die helaas nog toeneemt in deze coronacrisis”, besluit afgevaardigd bestuurder Jozef Mottar.