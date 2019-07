Aarschotsesteenweg volgende maand al dicht Werken voor hertracering starten in augustus in plaats van oktober Kim Aerts

05 juli 2019

16u31 2 Leuven Twee maanden eerder dan gepland zal de Aarschotsesteenweg in Wilsele worden afgesloten op 5 augustus. Eerst stond oktober in de planning, maar door de werken te vervroegen hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een maand sneller klaar te zijn met de werken. Daarna passeert het verkeer niet meer onder de Duitse Brug.

De Aarschotsesteenweg aan de Duitse Brug in Wilsele wordt verlegd naar de nieuwe spoorwegbrug iets verderop omdat vrachtwagens zich om de haverklap klemrijden. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de Aarschotsesteenweg vijf maanden afgesloten - tot december 2020 - in de richting van Leuven richting Wilsele centrum voor doorgaand verkeer. Het deel van de Aarschotsesteenweg onder de Duitse Brug wordt omgevormd tot een dubbelrichtingsfietspad.

“Aanvankelijk was gepland om de Aarschotsesteenweg vanaf oktober 2019 gedurende zes maanden af te sluiten. De voorbije maanden hebben we overlegd met verschillende actoren uit de omgeving waaronder de nutsbedrijven, het handelaarsverbond van Wilsele en de stad Leuven om de duur van de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Eind juni werd in samenspraak beslist om de werken anders uit te voeren. Zo kunnen we de duur van de afsluiting verkorten, naar vijf in plaats van zes maanden”, verduidelijkt AWV.

Eind 2019 weer open

Het afsluiten van de Aarschotsesteenweg voor doorgaand verkeer gaat in vanaf maandag 5 augustus. Dan wordt gestart met het opbreken van het wegdek en de aanleg van een sleuf voor de nutsleidingen. Op 19 augustus starten de nutsmaatschappijen met de verplaatsing van de leidingen. Daarna zal De Watergroep de bestaande waterleidingen in het afgesloten gedeelte van de Aarschotsesteenweg vernieuwen. Volgens de huidige planning wordt de Aarschotsesteenweg eind december 2019 opnieuw geopend voor doorgaand verkeer. In het voorjaar van 2020 zal de Aarschotsesteenweg opnieuw enkele dagen afgesloten worden om in optimale weersomstandigheden de toplaag en de markeringen van het wegdek tot aan het kruispunt met het Vuntcomplex te vernieuwen.

Overwegend positief

Bij handelaarsverbond ‘Wilsele handelt en onderneemt’ reageren ze overwegend positief over de wijziging van de timing. “De werken beginnen nu nog in de zomer waardoor alternatieven om zich te verplaatsen, zoals de fiets, nog een optie zijn. Ook voor het schoolverkeer is dit niet slecht. Kinderen leren vanaf september naar school fietsen en nu hoeven ze zich niet meer aan te passen aan de werken in oktober, maar zijn ze meteen mee met de nieuwe verkeerssituatie”, reageert Leïla Drake van het handelaarsverbond. “Als handelaars nu een beetje creatief uit de hoek komen dan hoeven we ons misschien niet zo veel zorgen te maken. Sowieso zullen we ook enkele acties op poten zetten om klanten naar onze winkels te lokken. Het is vooral fijn dat AWV naar ons geluisterd heeft en dat er effectief iets uit de bus is gekomen”, aldus Drake.

Tijdens de werken wordt er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer via de E314 en de op- en afrittencomplexen van Kessel-Lo, Wilsele en Herent. Lokaal bestemmingsverkeer in de Aarschotsesteenweg blijft mogelijk langs beide zijden van de Duitse Brug. Er wordt een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers in beide richtingen voorzien langs de werfzone. De handelszaken langs de Aarschotsesteenweg blijven bereikbaar.