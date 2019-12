Aarschotsesteenweg opnieuw opengesteld: in maart gaat een rijrichting opnieuw een maand dicht Kim Aerts

20 december 2019

18u04 22 Leuven De Aarschotsesteenweg in Wilsele is vrijdagmiddag opnieuw opengesteld voor auto’s en fietsers. De bussen van De Lijn hernemen hun route vanaf zaterdag.

Na bijna zes maanden zijn de werken voor de hertracering van de Aarschotsesteenweg bijna achter de rug. “Er moet nog wel gewerkt worden aan het fietspad, maar momenteel kan er geen asfalt aangelegd worden omwille van de weersomstandigheden. Die werken zullen vanaf 1 maart uitgevoerd worden en zullen een maand duren”, zegt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken. “De aanleg wordt in twee fasen uitgevoerd, met opdeling tussen oost- en westzijde. Fietsers behouden tijdens de werken hun doorgang. Gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten in één richting. In samenspraak met de politie is gekozen om de rijrichting Wilsele open te houden. De rijrichting Leuven is dus niet mogelijk en wordt omgeleid via de E314. De Lijn zal nog finaal beslissen of ze al dan niet een omleiding inleggen voor beide rijrichtingen.”

Vlotter verkeer van en naar Leuven

De Duitse Brug zorgde in het verleden voor veel verkeersellende op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Ondanks de waarschuwingsborden reden vrachtwagens zich geregeld vast onder de brug, met vertragingen en gevaarlijke situaties tot gevolg. Daarom besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het deel van de Aarschotsesteenweg tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ te verleggen. Nu loopt de gewestweg onder een andere spoorwegbrug, waar er meer vrije ruimte is voor vrachtwagens. Onder de Duitse Brug ligt nu een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers veiliger en comfortabeler van en naar Leuven kunnen.

Werken in waterziek gebied

AWV werkte vanaf augustus vijf maanden aan de hertracering van de gewestweg. De plaatselijke omstandigheden maakten van de werken geen eenvoudige klus. Op de locatie waar de nieuwe weg ligt, is veel grondwater aanwezig. Daarom moest eerst een waterdichte U-vormige koker in beton gebouwd worden. Die koker houdt het grondwater tegen en vormt een stabiele ondergrond voor de nieuwe Aarschotsesteenweg. Naast de nieuwe weg werden bovendien twee pompputten gebouwd om het overtollige water op te vangen. De putten hebben samen een capaciteit van meer dan 100 kubieke meter. Dit water wordt gefilterd en daarna naar de nabijgelegen beek De Vunt geleid.