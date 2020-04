Aardappelboer en schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) vreest verliezen voor zijn collega-landbouwers: “Ja, er gaan teveel aardappelen zijn…” Bart Mertens

08 april 2020

18u00 0 Leuven De Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) is naast zijn politieke functie ook nog aardappelboer. Al heel zijn leven leeft hij letterlijk van zijn veld en door de strenge maatregelen van de overheid in de corona-epidemie vreest hij dat sommige collega-landbouwers verliezen zullen lijden. “Vooral de grotere aardappelboeren zullen met overschotten blijven zitten”, klinkt het bezorgd.

Johan Geleyns uit Wilsele komt tegenwoordig vooral in de media als schepen van Handel in Leuven voor CD&V maar hij blijft aardappelboer in hart en nieren. Al heel zijn leven plant Geleyns in het familiebedrijf aardappelen en met nog meer plezier oogst hij zijn ‘schatjes van patatjes’. En dat is nog steeds het geval nu hij het als allereerste landbouwer tot schepen in centrumstad Leuven heeft geschopt. “Ik blijf uiteraard aardappelboer, al heb ik die activiteiten wel iets verminderd sinds ik aan de slag ging als schepen”, aldus Johan Geleyns. “In deze coronacrisis gaan mijn gedachten uit naar de handelaars in Leuven maar zeker ook naar mijn collega-landbouwers. Wat de aardappelteelt betreft: de aardappelboeren zitten nu al met en overschot en ik vrees dat die situatie niet gaat veranderen op korte termijn. Het probleem zit vooral in het feit dat de grote afnemers zoals bijvoorbeeld fastfoodketens momenteel gesloten zijn door de federale maatregelen. Akkoord, er is een afhaalservice maar die maakt het verlies niet goed en al zeker niet voor de grotere aardappelboeren. Uiteraard zal het overschot aan aardappelen een negatieve invloed hebben op de prijs en zo is de boer die onderaan de keten staat het grootste slachtoffer.”

Voor mijn bedrijf loopt de verkoop nog goed. Ik zie zelfs meer klanten die aardappelen komen kopen want de mensen hebben nu meer tijd Johan Geleyns, aardappelboer uit Wilsele en schepen in Leuven

In zijn eigen bedrijf valt de situatie momenteel nog goed mee voor aardappelboer Johan Geleyns. “Ik ben eerder klein in vergelijking met sommige van mijn collega-landbouwers”, legt Johan Geleyns uit. “Voor mijn bedrijf loopt de verkoop nog goed. Ik zie zelfs meer klanten die aardappelen komen kopen want de mensen hebben nu meer tijd. De verkoop aan particulieren in de supermarkten gaat ook nog goed. Het probleem zit echt vooral bij de verkoop aan professionele afnemers. Wat ik ook zie, is een toegenomen interesse bij de mensen in lokaal geproduceerde landbouwproducten. Dat was al langer een trend en deze coronacrisis lijkt die trend te versterken, al moeten we nog afwachten wat het zal geven op de langere termijn. Feit is alleszins dat onze landbouwers elke dag opnieuw in onze voedselvoorziening voorzien en ervoor zorgen dat de rekken in de supermarkt kunnen aangevuld worden. Supermarkten zetten ook steeds vaker in op streekproducten. De stad Leuven ondersteunt due tendens uiteraard volledig. Naast gezond en vers kopen staat lokaal kopen immers ook voor in vertrouwen kopen. Toch hoop ik dat de moeilijke situatie voor de grotere landbouwers die vaak leven van grote contracten niet al te lang zal duren want anders gaan we echt met een groot overschot aan aardappelen blijven zitten. Het zou zonde zijn om zo’n mooi product niet bij de mensen te kunnen brengen.”