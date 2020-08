Aanzienlijke schade door dakbrand tijdens renovatiewerken JSL

27 augustus 2020

19u48 0 Leuven De brandweer van Leuven is rond 17 uur ter plaatse gekomen voor een dakbrand op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo.

Een dakwerker was roofing aan het branden op het dak waardoor het vuur is ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het dak was aanzienlijk. Het water dat de brandweer moest gebruiken om de brand te blussen veroorzaakte ook veel schade aan de woning zelf.