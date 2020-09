Aanwinst Johann De Doncker loodst Wijgmaal met twee treffers voorbij Fizoise: “Dembélé is een echt voorbeeld voor mij” Stijn Deleus

07 september 2020

15u45 0 Leuven Olympia Wijgmaal was het dit weekend aan zijn stand verplicht om eersteprovincialer Fizoise uit te schakelen in de Croky Cup. De jonge garde van coach De Pauw ontgoochelde niet. Na een moeizame eerste helft werd een versnelling hoger geschakeld, met nieuwkomer Johann Zimi De Doncker als exponent. Hij zorgde voor de beide doelpunten in de 2-0-thuiszege.

Hij lijkt wel de jongere broer van Mousa Dembélé deze De Doncker, zowel qua uiterlijk als qua flukse speelstijl. Tita Tovenaar 2.0, zoals hij als een volleerd slangenmens de hele Luikse defensie oprolde bij het tweede doelpunt.

“Bedankt voor het compliment, Dembélé is niet toevallig m’n grote voorbeeld”, reageert hij enthousiast. “Ik heb me zelfs een beetje op zijn spel gebaseerd en hem zoveel mogelijk proberen te kopiëren. Af en toe zie je daar met een beetje geluk iets van terug, zoals bij die tweede goal (lacht). Nu, dat ik zo’n dribbel uit mijn voeten wist te schudden, daar had mijn eerste treffer ook veel mee te maken. Opeens krijg je zo’n vertrouwensboost dat bijna alles lukt en je veel meer initiatief durft te nemen aan de bal.”

Vrije rol

Initiatief dat Wijgmaal op dat moment goed kon gebruiken, want voor rust kwam de tweedenationaler aanvallend te weinig uit de verf. “De coach was niet zo tevreden van onze eerste helft en ik kon hem alleen maar gelijk geven”, knikt De Doncker. “Fizoise acteerde wel goed in blok waardoor de ruimtes klein waren. Maar toch misten we wat scherpte voor de goal en hadden we vaak te weinig spelers in de box. Dat lukte na de pauze veel beter. De flankwissels kwamen er vaker uit en ik kon ook beter mijn vrije rol invullen. Ik mocht echt mijn ding doen in aanvallend opzicht en naarmate de wedstrijd vorderde, slaagde ik er steeds beter in om tussen de linies op te duiken en zo voor gevaar te zorgen.”

Spaans avontuur

Het lijkt nu al duidelijk dat ze aan deze 22-jarige youngster nog veel plezier gaan beleven in Wijgmaal. “Ik voel alleszins dat ze hier echt in mij geloven en dat was ook één van de redenen om voor deze club te kiezen”, meent Johann De Doncker. “Eigenlijk kon ik al voor dat halve seizoen bij de Spaanse vierdeklasser Almunecar tekenen bij Wijgmaal na een testmatch tegen Thes Sport. Maar ik besloot toch voor dat buitenlandse avontuur te gaan. Mijn droom is sowieso om hogerop te spelen en ze hadden daar een mooi project en goede contacten met scouts. Je kon je daar echt in de kijker spelen en ik heb uiteindelijk ook een driedaagse stage bij Getafe mogen volgen. Ik trainde er wel met de U21, maar alleen al de accommodaties maakten een geweldige indruk op mij. De competitie werd daar evenwel vroegtijdig stopgezet. Ik ben toen naar België teruggekeerd en kon op zoek naar een nieuwe club. Blij dat het alsnog Wijgmaal is geworden, want er lopen hier veel talentvolle jongeren rond en Steven De Pauw is best een ambitieuze coach.”

Zaterdagavond naar Harelbeke

Wijgmaal treft nu met Harelbeke een andere tweedenationaler in de volgende ronde. “Benieuwd waartoe we in staat zijn tegen een ploeg die op hetzelfde niveau actief is. Op zich hebben we weinig te verliezen, dus we kunnen daar vrijuit gaan spelen en vol voor die kwalificatie gaan”, besluit hij.