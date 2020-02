Aantal verkeersongevallen stijgt met bijna 6% ADPW

07 februari 2020

10u09 0 Leuven In 2019 registreerde de lokale politie van Leuven in totaal 1.661 verkeersongevallen. Het aantal ongevallen is in vergelijking met 2018 toegenomen met 88 ongevallen, ofwel met 5,6 procent.

“Gemiddeld noteerden we 138 ongevallen per maand waarbij tussenkomst van de politie werd gevraagd. In de maanden september en oktober zien we een toename van het aantal ongevallen. Het begin van het nieuwe schooljaar en het academiejaar én de overgang naar het winteruur spelen hier allicht een rol. In juli worden de minste ongevallen vastgesteld”, vertelt Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie.

Stoffelijke schade versus lichamelijk letsel

Bij 1.226 ongevallen bleef het bij stoffelijke schade (74%). Bij 432 ongevallen was er sprake van lichamelijk letsel (26%). Dat is in vergelijking met 2018 een toename met 93 ongevallen (+27,4%). Hierbij raakten in totaal 511 personen gewond, waarvan 484 licht- en 27 zwaargewond.

“We registreerden vorig jaar jammer genoeg drie ongevallen met dodelijke afloop met in totaal drie doden. Dat zijn er evenveel als in 2018. In maart 2019 kwam een oudere dame onder een bus terecht in Kessel-Lo na een ongelukkige valpartij. In november kwam een oudere dame ten val nadat een auto plotseling achteruit schoot, waarna ze onder het rijdende voertuig terecht kwam. In december reed een bestuurder van een wagen dan weer met een hoge snelheid tegen een boom langs de Naamsesteenweg”, zo verduidelijkt Vranckx.

De grote invalswegen naar Leuven tellen, net zoals de voorgaande jaren, het meeste aantal ongevallen:

- Tiensesteenweg (58, +11),

- Diestsesteenweg (52, +10),

- Tervuursevest (50, +14),

- Aarschotsesteenweg (38, +2)

- Naamsesteenweg (32, -10)

Bij 423 van de 1.661 ongevallen was minstens één zachte weggebruiker betrokken (25,5%). Dat is een toename met 67 ongevallen ten opzichte van 2018. Bij deze 423 ongevallen waren in totaal 498 zachte weggebruikers betrokken, waarvan 374 fietsers, 52 bromfietsers en 72 voetgangers. Daarvan waren er 333 lichtgewond, 24 zwaargewond en 2 voetgangers kwamen om het leven.

Weekendongevallen

310 ongevallen (18,7%) deden zich voor tijdens het weekend, meer concreet van vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 6 uur. Dat zijn er 9 meer dan in 2018. Toen ging het om 301 weekendongevallen of 19,1% van het totale aantal. 50 verkeersongevallen (3% van alle ongevallen) deden zich voor in een weekendnacht. Verhoudingsgewijs vielen er net iets minder vaak gewonden bij de weekendongevallen (24,2% ongevallen met gewonden) dan bij de ongevallen in de week (26,4% ongevallen met gewonden). Bij de ongevallen die zich tijdens een weekendnacht voordeden, vielen iets vaker gewonden (28% ongevallen met gewonden) dan tijdens de week.

Politionele acties in het raam van de verkeersveiligheid

“Bij de acties voor meer verkeersveiligheid heeft politie Leuven oog voor de veiligheid van alle categorieën van weggebruikers. Automobilisten, bromfietsen, fietsers, voetgangers, allemaal moeten ze de verkeersregels respecteren en vooral respect hebben voor mekaar”, weet Vranckx.

Alcohol-en drugscontrole

Omdat te snel rijden en het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur de belangrijkste oorzaken zijn van verkeersongevallen, wordt hier veel aandacht aan besteed. “In 2019 werden 44.638.476 auto’s door de vaste flitspalen gecontroleerd. Daarvan reden er 29.074 (0,07%) te snel. De anonieme flitsvoertuigen controleerden 212.241 voertuigen waarvan er 8.529 (4,02%) te snel reden. In 2019 werden tijdens verkeerscontroles gericht op alcohol en drugs achter het stuur, 260 bestuurders betrapt die te veel hadden gedronken. 56 chauffeurs bleken rond te rijden onder invloed van drugs. In 2019 werden 18.188 foutparkeerders geverbaliseerd. 461 inzittenden van een wagen die geen gordel droegen kregen eveneens een boete. De verkeerspolitie organiseert elke maand één grote en twee kleine gerichte controles. Verder worden regelmatig ‘pop-up’-acties gehouden door de reguliere patrouilles”, aldus Vranckx.