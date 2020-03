Aantal testen op coronavirus stijgt fors in UZ Leuven EDLL

02 maart 2020

18u53 0 Leuven Het aantal patiënten dat zich laat testen op het coronavirus in Gasthuisberg is sinds het afgelopen weekend fors gestegen. In totaal lieten al 450 patiënten zich testen in Leuven.

De telefoon van Gasthuisberg staat de laatste dagen amper stil. Steeds meer mensen bellen met vragen over het coronavirus. Vanmiddag testte het UZ Leuven in totaal al 450 patiënten op het coronavirus. Het betreft het totaal aantal patiënten dat getest werd. Sommige onder hen werden meermaals getest. Dat laat het ziekenhuis weten. De resultaten van de tests worden enkel aan de overheid bekendgemaakt. Maandag op het middaguur hadden zich op de Spoedgevallendienst van Gasthuisberg al 20 patiënten gemeld voor een test. Dat aantal is sinds zondag sterk gestegen. Toen hadden er zich, verspreid over de hele dag, 18 mensen aangemeld.

Referentielabo

Gasthuisberg is wel het referentielabo voor België. Dat wil zeggen dat alle stalen van patiënten bij wie het coronavirus vermoed wordt, naar het laboratorium van het UZ Leuven gestuurd worden ter analyse. Stalen van andere ziekenhuizen worden dus ook naar Gasthuisberg gestuurd. Het ziekenhuis blijft wel benadrukken dat patiënten met griepsymptomen zich eerst moeten aanmelden bij de huisarts.

Bij wie de test positief uitvalt, wordt in het UZ Leuven doorverwezen naar het UMC Sint-Pieter Brussel of het UZ Antwerpen voor verdere verzorging. Pas als de capaciteit in de andere twee ziekenhuizen overschreden wordt, zal de overheid ook het UZ Leuven inschakelen om patiënten op te vangen.