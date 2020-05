Aantal processen-verbaal voor samenscholingen blijft laag Kim Aerts

10 mei 2020

14u04 0 Leuven De Leuvense politie schreef zaterdag, daags voor de versoepeling van de coronamaatregelen, niet opvallend meer processen-verbaal dan op een andere dag.

“Net zoals op een andere dag gaat het om een tiental pv’s. Je moet er rekening mee houden dat het om één proces-verbaal per persoon gaat”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Dus per samenscholing gaat het om meerdere pv’s. Ondanks het mooie weer was zaterdag vergelijkbaar met andere dagen. Je merkt dat er wel meer mensen op straat beginnen komen. In tegenstelling tot ’s nachts, dan zul je ook sneller door ons gecontroleerd worden.”

Wie sinds de coronamaatregelen ook nog amper tegen de lamp liep, zijn gauwdieven. “Sinds de invoering van de maatregelen staat de teller op vier gauwdiefstallen. Vorig jaar hadden we er nog veertig per maand en dat aantal was al historisch laag”, besluit Del Piero.