Aantal Leuvense vrijwilligers blijft stijgen: “Teller staat op 1.655 mensen die hulp bieden” Bart Mertens

28 maart 2020

09u00 0 Leuven De Leuvenaars tonen zich opmerkelijk solidair in deze moeilijke tijden. Op het digitale platform ‘Leuven Helpt’ hebben ondertussen al 1.655 vrijwilligers zich aangeboden om hulp te bieden aan mensen in nood. “De voorbije dagen kwamen er nog eens 165 nieuwe vrijwilligers bij”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

“In Leuven blijven we aandacht hebben voor iedereen, ook in moeilijke tijden”, vertelt Mohamed Ridouani (sp.a). “Op enkele dagen tijd hebben zich 165 nieuwe vrijwilligers aangeboden om te helpen. In totaal zijn er nu 3.573 reacties van 1.655 Leuvenaars die hulp aanbieden. Ook het aantal vragen naar hulp neemt toe. We merken dat hoe langer de maatregelen duren hoe meer mensen hulp kunnen gebruiken. Ook via de sociale organisaties en zorgsector komen er hulpvragen binnen. Het enorme aantal vrijwilligers is een grote meerwaarde. In de komende periode is het ook heel belangrijk dat we oog blijven hebben voor iedereen die in deze uitzonderlijke omstandigheden in een moeilijke situatie zit en extra ondersteuning of hulp nodig heeft.”

De Leuvense aanpak kan ondertussen rekenen op veel interesse uit het buitenland. Nieuw-Zeeland toonde al interesse en ondertussen staan ook Nederland, Frankrijk en Litouwen in het lijstje van geïnteresseerde landen. “Al 225 gemeenten hebben het hulpplatform overgenomen”, geeft burgemeester Mohamed Ridouani nog mee. Meer informatie over ‘Leuven Helpt’ vind je hier. Ook het call center van de stad Leuven blijft bereikbaar voor vragen over de maatregelen of voor hulp. Het call center is elke dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8 tot 20 uur via 016/27.27.72 en corona@leuven.be.