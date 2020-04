Aantal coronapatiënten in UZ Leuven stilaan stabiel Bart Mertens

07 april 2020

19u00 0 Leuven Het aantal coronapatiënten lijkt stilaan stabiel te blijven in UZ Leuven. Momenteel worden er 153 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19.

Dat cijfer is vergelijkbaar met de voorbije dagen. 51 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorg, waarvan 36 aan een beademingstoestel. Ook die cijfers liggen in het verlengde van de voorbije dagen. De voortdurende stijging lijkt dus stilaan achter de rug maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. In totaal deed UZ Leuven ondertussen al coronatesten bij 15.424 patiënten waarvan er 3.692 testen positief waren en 487 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 238 testen waarvan er 55 positief waren.