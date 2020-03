Aantal coronapatiënten in UZ Leuven momenteel stabiel Bart Mertens

20 maart 2020

19u00 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 25 coronapatiënten verzorgd met een coronabesmetting. Dat zijn er exact evenveel als gisteren. Er liggen wel meer patiënten op de intensieve afdeling.

In UZ Leuven worden momenteel 25 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 11 patiënten op intensieve zorg waarvan 7 aan een beademingstoestel.

Er is dus geen verhoging in het aantal patiënten in vergelijking met gisteren, al lagen er donderdag slechts 8 patiënten op intensieve zorg waarvan 6 aan een beademingstoestel.

Het totaal aantal afgenomen coronatesten bedraagt er momenteel 6.287. Daarvan zijn er 914 positief op COVID-19. Op vrijdag gebeurden er in het Leuvense labo nog 322 testen waarvan 98 positief. UZ Leuven verwacht dat het aantal patiënten de komende dagen nog zal stijgen met een piek midden volgende week.