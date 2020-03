Aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft stijgen maar niet spectaculair Bart Mertens

24 maart 2020

17u30 6 Leuven In het UZ Leuven worden momenteel 77 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er twaalf meer in vergelijking met maandag. Het aantal patiënten gaat zoals de voorbije dagen in stijgende lijn, maar van een spectaculaire stijging is tot op heden geen sprake.

In UZ Leuven worden momenteel 77 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus Covid-19. Daarvan liggen er zestien patiënten op intensieve zorg, waarvan tien aan een beademingstoestel. Maandag klokte UZ Leuven af op 65 coronapatiënten. Vijftien onder hen lagen de afdeling intensieve zorg waarvan negen aan een beademingstoestel. Hoewel het aantal patiënten in stijgende lijn blijft gaan, is de maximumcapaciteit nog niet bereikt in UZ Leuven. Het Leuvense ziekenhuis deed tot op heden ook iets meer dan 8.000 coronatesten. Daarvan bleken er 1.491 testen positief. Dinsdag voerde UZ Leuven 194 testen uit in het Leuvense labo waarvan er 86 positief bleken te zijn.