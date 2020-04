Aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft licht dalen EDLL

16 april 2020

18u26 0 Leuven Het totale aantal coronapatiënten in UZ Leuven is opnieuw gedaald. In UZ Leuven worden momenteel 112 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Dat is een patiënt minder dan gisteren. Van de 112 coronapatiënten liggen er 40 patiënten op intensieve zorg, waarvan 24 aan een beademingstoestel.

De cijfers van het aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijven licht dalen. Gisteren werden er 112 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Vandaag is dat er een minder. In totaal deed UZ Leuven testen bij 17.098 patiënten, waarvan 4.196 testen positief waren en 505 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo.