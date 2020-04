Aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft dalen EDLL

28 april 2020

16u49 0 Leuven Het totale aantal coronapatiënten in Gasthuisberg is opnieuw gedaald. In UZ Leuven worden momenteel 72 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Dat zijn er zo’n 18 minder dan voor het weekend. Van de 72 coronapatiënten liggen er 21 patiënten op intensieve zorg, waarvan 13 aan een beademingstoestel.

De cijfers van het aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijven dagelijks dalen. Vandaag worden er 72 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Voor het weekend waren dat er nog 90. In totaal deed UZ Leuven testen bij 21.839 patiënten, waarvan 4.678 testen positief waren en 544 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeurden er in het Leuvense labo 159 testen, waarvan er 9 positief waren.