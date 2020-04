Aantal coronapatiënten in Gasthuisberg daalt licht EDLL

14 april 2020

16u11 0 Leuven Het totale aantal coronapatiënten in UZ Leuven daalt licht. In UZ Leuven worden momenteel 129 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan liggen er 46 patiënten op intensieve zorgen, waarvan 24 aan een beademingstoestel.

Afgelopen weekend werden er 131 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus. Vandaag zijn dat er twee minder. De voorbije dagen is er een lichte daling te merken in de cijfers van Gasthuisberg. In totaal deed UZ Leuven nu al testen bij 16.752 patiënten, waarvan 4.124 testen positief waren en 505 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Vandaag gebeuren er in het Leuvense labo 146 testen, waarvan er 16 positief waren.