Aantal coronapatiënten daalt in UZ Leuven maar strijd is nog niet gestreden Bart Mertens

08 april 2020

18u30 0

In UZ Leuven worden momenteel 146 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 54 patiënten op intensieve zorg, waarvan 37 aan een beademingstoestel. Ter vergelijking: gisteren werden er nog 153 coronapatiënten verzorgd waarvan 51 patiënten op intensieve zorg. Hoewel er voor het eerst sprake is van een daling in het aantal patiënten is de strijd volgens experts nog niet gestreden. Het feit dat een derde van de patiënten nog steeds op intensieve zorg ligt, toont aan dat het uiterst belangrijk is dat de strenge maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus nauwgezet gevolgd moeten blijven worden.