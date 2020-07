Aantal coronapatiënten blijft laag in UZ Leuven Bart Mertens

28 juli 2020

18u30 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 5 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen 2 patiënten nog op intensieve zorg van de eerste coronagolf, waarvan 2 aan een beademingstoestel. Momenteel zijn er geen nieuwe bevestigde COVID-19-patiënten op intensieve zorg.

UZ Leuven is en blijft een referentielabo voor het testen op het coronavirus. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aantal besmettingen voorlopig nog laag blijft in onze regio. Gisteren gebeurden er in het Leuvense labo bijvoorbeeld 575 testen waarvan er 0 positief waren. Zondag een gelijkaardig scenario want toen waren slechts 4 van de 464 testen positief. Ook het aantal opgenomen patiënten in UZ Leuven blijft laag. Momenteel worden er 5 patiënten verzorgd met COVID-19 in het Leuvense ziekenhuis. Daarvan liggen 2 patiënten nog op intensieve zorg van de eerste coronagolf, waarvan 2 aan een beademingstoestel. Momenteel zijn er ook geen nieuwe bevestigde COVID-19-patiënten op intensieve zorg.