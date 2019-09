Aanrijding tussen twee bestuurders onder invloed EDLL

01 september 2019

In de Tiensestraat in Leuven kwam het vrijdagmiddag tot een aanrijding tussen twee bestuurders onder invloed. Een 34-jarige man uit Herent reed met zijn auto in de Tiensestraat in de richting van de Tiensepoort toen hij moest vertragen door de verkeersdrukte. Achter hem was net een 55-jarige man uit Lievegem uit een parkeerplaats gereden. De automobilist had niet opgemerkt dat het verkeer gestopt was en reed in op het voertuig van de man uit Herent. De Leuvense politie werd ter plaatse geroepen en stelde een proces-verbaal op. Beide bestuurders reden onder invloed. Zowel het rijbewijs van de vijftiger als dat van de dertiger werden onmiddellijk ingetrokken.