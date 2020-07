Aanrijding tussen autobestuurder en bromfietser Kim Aerts

05 juli 2020

In de Koetsweg in Kessel-Lo is vrijdagavond een aanrijding gebeurd tussen een autobestuurder en een bromfietser. Een 28-jarige man uit Leuven wilde met zijn bestelwagen parkeren en stopte aan een parkeerplaats. Toen hij achteruit reed, kwam het tot een aanrijding met een bromfietser die van achter hem kwam. De 33-jarige man uit Heverlee kwam met zijn bromfiets ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.