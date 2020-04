Aanmelden voor digitaal inschrijvingssysteem nog tot 24 april: “Al 6.000 leerlingen zijn geregistreerd” Bart Mertens

06 april 2020

18u00 0 Leuven Op maandag 30 maart is het online aanmeldingssysteem voor de leerlingen die overstappen naar het eerste jaar secundair onderwijs van start gegaan. Een kleine week later zijn er al bijna 6000 aanmeldingen gebeurd. “We verwachten dat er in totaal zo’n 10.000 leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs aangemeld zullen worden”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Sinds dit schooljaar kunnen ouders hun kinderen digitaal aanmelden voor het eerste jaar in het secundair onderwijs. De keuze is groot want liefst 66 scholen in onze provincie en in het Mechelse nemen deel aan het digitale platform dat kamperende ouders moet voorkomen. Eind maart werden de digitale aanmeldingen opengesteld en de teller is ondertussen de kaap van 6.000 leerlingen gepasseerd. “We verwachten dat er in totaal zo’n 10.000 leerlingen voor het eerste jaar SO zullen aangemeld worden”, zegt Leuvens schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Na amper vier dagen waren er al bijna 6000 aanmeldingen gebeurd. Ouders kunnen hun kinderen nog aanmelden tot en met 24 april. Dan sluit het systeem af.”

Lot

Bij de toewijzing houdt het systeem rekening met ieders school van eerste voorkeur. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn voor hun hoogste voorkeur dan zal het lot op een objectieve wijze beslissen wie wordt toegewezen. Wie niet wordt toegewezen houdt sowieso een reserveticket voor de voorkeursschool. “De ouders worden op 7 mei op de hoogte gebracht van de school die aan hun kind wordt toegewezen”, klinkt het. Nog dit: de grote toevloed van aanmelders bij de start van de aanmeldingen veroorzaakte een zware belasting op het systeem waardoor er vertraging optrad. “Deze vertraging werd snel opgemerkt en rechtgezet”, laat logistiek verantwoordelijke Johan Vrancken weten. “We kunnen rekenen op een sterk technisch team en een uitgebreide helpdesk. Zij werken door de corona-epidemie van thuis uit maar staan online in onderling contact.”

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vind je op www.aanmelden.school.