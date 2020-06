Aangiftes bij politie Leuven weer mogelijk op afspraak JSL

22 juni 2020

16u01 0

Sinds vandaag kan je weer terecht bij het wijkcommissariaat in Leuven om aangifte te doen. Het commissariaat op de Grote Markt was een tijdje gesloten omwille van de coronacrisis en opent vandaag weer, op afspraak. Via de website van politie Leuven kan je een afspraak boeken. Voor dringende hulp bel je nog steeds naar 101 of het nummer 016 210 610 van de Wachtleiding.