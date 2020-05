Aangifte of melding bij Leuvense politie kan nu ook op afspraak op Philipssite Kim Aerts

26 mei 2020

17u55 0 Leuven Een aangifte of melding doen kan bij de lokale politie Leuven voortaan op afspraak. Vanaf maandag 1 juni kan je tussen 7 en 21 uur een afspraak maken in het politiehuis op de Philipssite. Het onthaal blijft, zoals voordien, wel de klok rond open.

“Voor een aangifte of een melding kunnen mensen een afspraak boeken op onze website. Hiermee willen we onze service verbeteren en wachttijden aan het onthaal inkorten. De burger kiest immers net voor die afspraak die hem het best past”, zegt commissaris Marc Vranckx. “Uiteraard blijven we dringende politiehulp garanderen, na een telefoontje naar het noodnummer 101. Voor minder dringende zaken kunnen burgers 24/7 op het nummer 016/210.611 terecht. In de opstartfase volgen we het project permanent op en zullen we bijsturen waar nodig. De burger zal in het begin enkel online een afspraak kunnen boeken voor het onthaal in het politiehuis. In een latere fase en na een grondige evaluatie zal worden beoordeeld of een verdere uitrol, bijvoorbeeld naar de wijkcommissariaten, wenselijk is”, besluit Vranckx. Er kan vanaf vandaag op www.politieleuven.be een afspraak geboekt worden voor een aangifte of melding die behoort tot één van de onderstaande categorieën: verlies of diefstal, familiale of relationele problemen, conflicten, fraude en oplichtingen, zedenfeiten en verkeer.