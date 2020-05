96,9% van de 12-jarigen heeft plaats in Leuvense school van eerste of tweede voorkeur Bart Mertens

08 mei 2020

14u00 0 Leuven Dit schooljaar was het de eerste keer dat 66 scholen uit een brede regio rond Leuven, Mechelen, Tervuren, Vilvoorde en Halle allemaal samenwerkten via één regionaal aanmeldingssysteem. 96,9% van de kinderen kan al onmiddellijk na de eerste toekenning terecht in een Leuvense school van eerste of tweede voorkeur. Vorig jaar was dat nog 91,4%.

Liefst 2.073 jongeren die volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs zetten, meldden zich de afgelopen weken aan voor een plaats in één of meerdere Leuvense scholen. Dat gebeurde voor het eerst via een regionaal aanmeldingssysteem. Een computersysteem verdeelt de geïnteresseerde zesdeklassers op basis van hun voorkeur willekeurig over de secundaire scholen. “Zo moeten ouders niet massaal kamperen aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven. De resultaten van de toewijzing zijn ondertussen bekend. 96,9% van de kinderen kan terecht in de school van eerste of tweede voorkeur. Met de ouders van kinderen die het systeem geen school toewees, zoeken we zoals andere jaren een oplossing”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

1,4% kinderen met interesse voor een Leuvense school kreeg er nog geen enkele toegewezen. Dat is veel minder dan de 5,2% van vorig jaar Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

De ruime samenwerking maakt het aanmelden niet alleen eenvoudiger. Ouders en kinderen weten nu ook sneller of ze in de school van hun voorkeur terecht kunnen. In het verleden werd dat proces vertraagd omdat ouders hun keuze uitstelden wat achteraf nog tot veel verschuivingen leidde. “1,7% heeft een toekenning voor een school van derde of lagere voorkeur. Zij staan op de wachtlijst in scholen van een hogere voorkeur. Als kinderen met een toewijzing voor die scholen toch nog beslissen om zich toch niet in te schrijven, verschuiven de wachtlijsten alsnog. 1,4% kinderen met interesse voor een Leuvense school kreeg er nog geen enkele toegewezen. Dat is veel minder dan de 5,2% van vorig jaar. Met 29 kinderen zoeken we naar een oplossing. Er zijn nog 253 plaatsen vrij in scholen in Leuven”, besluit schepen Wadera.