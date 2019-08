92-jarige dame rijdt fietsster omver ADPW

02 augustus 2019

14u36

In de Tiensestraat in Leuven werd donderdagochtend een fietsster aangereden door een automobiliste. Een 37-jarige vrouw uit Leuven was met haar fiets onderweg toen ze aangereden werd door een 92-jarige stadsgenote. De fietsster kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.