91-jarige vrouw komt ten val op Lijnbus Joris Smets

18 september 2020

Een 91-jarige vrouw uit Kessel-Lo werd donderdagnamiddag even na 16 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op een bus van De Lijn ten val was gekomen. De bejaarde vrouw was net opgestapt en wilde gaan zitten, toen de bus de halte verliet. De vrouw verloor het evenwicht en ging tegen de grond. Ze liep een schaafwonde aan de ellenboog op en een snijwonde aan het achterhoofd