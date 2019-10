9 miljoen euro extra investeringsbudget voor Leuven Bart Mertens

17u17 0 Leuven De stad Leuven krijgt van de nieuwe Vlaamse regering een extra investeringsbudget van 9 miljoen euro. “De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over”, zegt Lorin Parys van N-VA.

De Vlaamse lokale besturen krijgen de volgende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA: “Voor Leuven betekent dat concreet 9 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over. Die komt bovenop de meer dan 6,7 miljoen euro die Leuven op het einde van de vorige bestuursperiode jaarlijks extra kreeg van de Vlaamse Regering nu de stad meer dan 100.000 inwoners telt. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds -de belangrijkste inkomstenbron voor Leuven- de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.”

Veilige fietspaden

Parys hoopt dat het stadsbestuur de extra middelen onder meer zal gebruiken om wonen in het dure Leuven opnieuw betaalbaar te maken. Ook gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA) zit op die piste. “Met dit bijkomende geld kunnen we onze stad echt beter maken. N-VA Leuven wil dat de stad bij voorkeur investeert in veilige fietspaden, betaalbaar wonen en aangename pleinen met meer groen.” N-VA Leuven geeft nog mee dat het opvalt dat Leuven in verhouding meer vastbenoemde ambtenaren in dienst dan contractuelen. “Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage is afhankelijk van het aantal statutaire personeelsleden. Terwijl veel andere steden al lang gekozen hebben voor contractuele tewerkstelling en ook de Vlaamse overheid die keuze maakt, telt de stad Leuven op bijna 3.000 medewerkers slechts 1.277 contractuelen.”