88-jarige bestuurder rijdt fietsster omver KAR

29 oktober 2019

14u36 0

Een 30-jarige fietsster uit Leuven is dinsdagvoormiddag even voor 11 uur gewond geraakt toen ze op de Tervuursevest werd aangereden door een 88-jarige bestuurder van een auto. De wagen reed de parking van een grootwarenhuis op net toen de fietsster op het fietspad kwam aangereden. De autobestuurder merkte haar wellicht niet op door de zon. De vrouw ging met een klap tegen de grond. Ze hield aan de val schaafwonden over op beide handen en in het gezicht en ze klaagde van buikpijn. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.