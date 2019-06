87-jarige vrouw rijdt twee voetgangers aan bij oversteken ADPW

24 juni 2019

13u09 2

Op de Kardinaal Mercierlaan in Heverlee zijn zondagnamiddag twee voetgangers aangereden bij het oversteken. Ter hoogte van het Kantineplein staken een 46-jarige vrouw en een 51-jarige man de Kardinaal Mercierlaan over. Op dat moment wou een 87-jarige vrouw uit de buurt net het Kantineplein oprijden in de richting van de Naamsesteenweg. Ze merkte de twee voetgangers te laat op en het kwam tot een aanrijding. De voetgangers kwamen ten val en geraakten hierbij lichtgewond. De 46 jarige vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.