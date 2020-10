87.450 euro voor renovatie van dak in Heilig Hartinstituut Bart Mertens

05 oktober 2020

11u05 2 Leuven Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 87.450 euro in Heilig Hartinstituut Technisch Onderwijs Middenschool Leuven. Meer concreet gaat het geld naar een nieuwe dakbedekking.

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) trekt deze regeerperiode een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Die financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert minister Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. De investeringsgolf komt ook Leuven ten goede want via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaat er 87.450 euro naar het Heilig Hartinstituut Technisch Onderwijs Middenschool Leuven. “Concreet gaat het om een renovatie van de dakbedekking van de school waarbij de bestaande dakbedekking verwijderd wordt en vervangen zal worden door een nieuwe bedekking met onderisolatie.”

Kwalitatief onderwijs

“We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen en Brussel”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Deze investeringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.”

N-VA Leuven is blij met de investering in de Leuvense schoolinfrastructuur. “Onze leerkrachten en leerlingen hebben een moeilijk jaar achter de rug. Wij zijn tevreden dat de minister in ons onderwijs blijft investeren. Op deze manier kunnen we onze kinderen steeds kwalitatief onderwijs aanbieden in kwalitatieve schoolinfrastructuur”, reageert fractieleider Lorin Parys.