86 Leuvenaars kopen samen meer dan 3.000 stuks streekeigen plantgoed aan Bart Mertens

09 december 2019

15u07 2 Leuven De Leuvense dienst Groenbeheer kreeg zopas 86 Leuvenaars over de vloer die streekeigen plantgoed kwamen ophalen. Ze kochten dit via de succesvolle samenaankoopactie ‘Behaag je tuin’. Liefst 107 pakketten met telkens 30 stuks plantgoed en nog enkele hoogstambomen, klimplanten en wilgentakken vonden zo hun weg naar Leuvense tuinen.

“Dit is een mooi initiatief waar we met de dienst Groenbeheer graag aan meewerken. Dankzij de samenaankoop kopen Leuvenaars goedkoop en streekeigen plantgoed waarvan ze zeker zijn dat ze kwaliteitsvol zijn en bijdragen tot de biodiversiteit van hun tuin”, zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a). Via deze actie komen er 3.210 plantjes voor hagen, heggen en houtkanten, 94 hoogstam(fruit)bomen, 83 klimplanten, 10 wilgenpoten en 54 pakketten takken voor wilgenhutten in Leuvense tuinen terecht. De samenaankoop vindt plaats in meerdere Vlaams-Brabantse gemeenten. De tweede editie was met 968 Vlaams-Brabantse deelnemers een succes. Er komt dus zeker nog een derde editie. Wil je volgend jaar ook bestellen dan kan je vanaf 1 september 2020 terecht op behaagjetuin.be.

