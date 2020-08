851 laagvliegers in Leuven betrapt voorbije maand Joris Smets

05 augustus 2020

09u56 0 Leuven In de maand juli controleerden het anoniem flitsvoertuig en het mobiele flitstoestel van de Leuvense verkeerspolitie 25.775 auto’s. Daarvan reden er 851 te snel. De overtreders kregen allemaal een proces-verbaal in de bus.

In Leuven werd gecontroleerd binnen de Leuvense ring waar overal een snelheidsbeperking van 30 km/uur geldt. De snelste bestuurder werd betrapt in de Tessenstraat met een snelheid van 77 km/uur.

In Kessel-Lo werd gecontroleerd in straten waar maximaal 30 of 50 km/uur mag gereden worden. De hoogst vastgestelde snelheid binnen een zone 30 werd genoteerd in de Désiré Mellaertsstraat. Daar reed een chauffeur 62 km/uur. In de zones met een maximale snelheid van 50 km/uur reed een voertuig voorbij de flitsauto met een snelheid van 88 km/uur.

137 km/uur

In Heverlee werd op de Geldenaaksebaan een chauffeur geflitst met een snelheid van 99 km/uur terwijl daar maximaal 50 km/uur mag gereden worden. Op de St-Jansbergsesteenweg lag de hoogst genoteerde snelheid binnen de bebouwde kom op 92 km/uur. En op de Meerdaalboslaan waar de snelheid maximaal 90 km/uur mag bedragen, werd een chauffeur betrapt die 137 km/uur reed.

Tenslotte werd ook in de deelgemeenten Wilsele en Wijgmaal gecontroleerd, zowel in zones met een snelheidsbeperking tot 50 als tot 30 km/uur. De hoogste snelheid in de zone 30 werd vastgesteld in de Van Avondstraat waar een bestuurder 69 km/uur haalde. In de zone 50 reed de snelste chauffeur 86 km/uur in de Van Langendoncklaan.