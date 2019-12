8500 sportievelingen zamelen 95 640 euro in tijdens Leuvense Warmathon



EDLL

23 december 2019

11u18 0 Leuven Ondanks de hevige regenbuien, was de Warmathon in Leuven een groot succes. Maar liefst 8500 sportievelingen trotseerden de regen om geld in te zamelen voor tal van goede doelen. Goed voor een totaalbedrag van 95 640 euro.

De voorlaatste Warmathon van De Warmste Week zit erop. In totaal trotseerden 8500 sportievelingen zondag het modderachtige parcours in Leuven om rondjes te lopen voor hun goed doel. Om 10.00 uur gaf de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani de aftrap voor de vijfde Warmathon. Ridouani gaf ook zelf het goede voorbeeld door een rondje te lopen voor Kom op tegen Kanker. Aan het Universitair Sportcentrum in Leuven verzamelden 8500 deelnemers, zo’n 500 meer dan vorig jaar. Samen liepen ze na acht uur 95 640 euro bij elkaar voor 2088 goede doelen. Het record van vorig jaar is hiermee nipt verbroken. Toen stond de teller op 95.287 euro.

Ook in Leuven kwamen er opnieuw een heleboel actievoerders langs bij MNM-dj’s Peter Van de Veire, Tom De Cock, Brahim en Dorianne Aussems om te vertellen over hun inzet voor De Warmste Week. Zo kwam onder meer de achtjarige Noah Grooten, die zelf lijdt aan ventriculaire tachycardie, vertellen over de origami kraanvogels die ze verkocht voor Hartekinderen. Emma Claes uit Overijse kwam dan weer samen met vriendinnen vertellen over hun tornooi tussen de vijf jeugdbewegingen van Overijse. “De enige Scouts heeft gewonnen van de vier Chiro’s! We kozen voor Centrum Ganspoel vzw omdat we vorig jaar gestart zijn met een Akabe-groep in Overijse", aldus Emma. In De Warmste Week-actietent luisterden onder meer Frank Deboosere, Lotte Vanwezemael, Jeroen Meus, Maarten Vangramberen en Rudi Vranckx naar nog meer hartverwarmende verhalen.

De Warmathon houdt vandaag voor de laatste keer halt in Beringen.