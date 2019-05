850.000 euro voor sociale infrastructuur van Ridderbuurt ADPW

24 mei 2019

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) maakt voor het derde jaar op rij middelen vrij voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. In het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur maakte ze vandaag 850.000 euro vrij voor de realisatie van Pand 57. Dit gebouw in de Ridderbuurt van Leuven wordt een nieuwe ankerplaats voor de buurtbewoners met speciale aandacht voor mensen in armoede. In totaal werden 6 projecten geselecteerd die voor een gezamenlijk bedrag van 6 miljoen euro ondersteund worden.

Minister Homans: “Deze projecten dragen actief bij aan het terugdringen van armoede in de stad en zetten tegelijkertijd ook in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede. Daarnaast zorgen deze projecten ook voor een opwaardering van de buurt en versterken ze de sociale cohesie.”

Pand 57 ontvangt 850.000 euro. Het wordt het nieuwe hart van de Ridderbuurt. Pand 57 zal een ankerplaats worden voor alle buurtbewoners, met primaire aandacht voor mensen in armoede en in sociaal kwetsbare situaties. Het gebouw is gelegen in een kansarme buurt. Vzw ’t Lampeke is trekker in dit verhaal. Dit is een stevige organisatie met een zeer ruime werking. Het bevorderen van zelfredzaamheid bij mensen in armoede is hun core business. De vzw is gericht op gezinnen waardoor zij vrijwel iedereen kunnen bereiken. Het gebouw zal bovendien ook een meerwaarde creëren voor de gebouwen er rond.